Roeiploeg pakt vijf medailles op EK

Zilver was er voor Elsbeth Beeres en Laila Youssifou in de vrouwen twee-zonder én voor Roos de Jong en Lisa Scheenaard in de vrouwen-dubbeltwee.

De vrouwen-dubbelvier, regerend wereldkampioen, stelde ietwat teleur met het brons. Ook de lichte mannen-dubbelvier, een niet-olympische boot, pakte brons. De derde bronzen plak was voor de vrouwen-acht. Doordat er in die klasse slechts drie boten deelnamen aan het toernooi, was een plak al zeker voor de finale.

Beeres en Youssifou kwamen in de finale van de twee-zonder goed opzetten vanaf plek vier, maar waren niet meer in staat Roemenië van het goud af te houden. De Jong en Scheenaard streden in de dubbeltwee boeg aan boeg om de titel met twee andere boten. Frankrijk sloeg toe in de laatste meters en greep de winst, Oranje wist nipt Litouwen voor te blijven.

De vrouwen-dubbelvier wist zijn favorietenrol niet waar te maken. Sophie Souwer, Nicole Beukers, Olivia van Rooijen en Karolien Florijn konden in de finale de Poolse en Oekraïense boot niet bijhouden en moesten nog hard aan de riemen trekken om het brons zeker te stellen.

De Holland Vier (mannen vier-zonder), een geheide kandidaat voor eremetaal, moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Jasper Tissen, Tone Wieten, Bram Schwarz en Bjorn van den Ende hadden in het tweede deel van de 2000 meter lange race geen versnelling en zagen de medailles gaan naar Roemenië, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Ook de vrouwen vier-zonder en de mannen-dubbelvier eindigden op de tegenvallende vijfde plaats.