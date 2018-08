Van der Vaart blijft in Denemarken

De 35-jarige middenvelder heeft een contract voor een jaar ondertekend bij Esbjerg fB, de club van trainer John Lammers. Esbjerg promoveerde afgelopen seizoen naar de hoogste klasse in Denemarken, maar is daarin stroef van start gegaan.

Van der Vaart speelde de afgelopen twee jaar al in de Deense competitie voor FC Midtjylland, al kwam hij in het laatste seizoen amper in actie. De 109-voudig international van het Nederlands elftal had dan ook nauwelijks een aandeel in het kampioenschap van Midtjylland.

Van der Vaart trainde de afgelopen weken mee bij PEC Zwolle en kon ook bij de eredivisieclub aan de slag, maar hij geeft vanwege zijn privésituatie de voorkeur aan Esbjerg. Hij woont in de gelijknamige Deense stad met zijn vriendin Estavana Polman en hun dochter. Polman handbalt bij Esbjerg en verlengde begin dit jaar haar contract bij die club.

„Ik ben blij dat we Rafael hebben kunnen binnenhalen”, zegt Lammers, de Nederlandse trainer van Esbjerg fB. „Hij heeft enorm veel ervaring en specifieke kwaliteiten. Het is nu zaak om hem helemaal fit te krijgen.” Van der Vaart gaat bij zijn nieuwe club spelen met het rugnummer 10. De Heemskerker, die doorbrak bij Ajax, kwam eerder uit voor Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Real Betis.