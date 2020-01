Supertalent Kramer baart opzien bij schansspringen

Sara Marita Kramer zweeft door de lucht. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Sara Marita Kramer heeft sportief gezien de meest bizarre week uit haar leven achter de rug. In het Japanse Sapporo won de Nederlandse schansspringster op 18-jarige leeftijd haar eerste wereldbekerwedstrijd op de grote schans, waarbij ze zelfs olympisch kampioene Maren Lundby (25) ruimschoots voorbleef. „Ik had niet gedacht dat er ook in Nederland zóveel aandacht voor mijn overwinning zou zijn. Echt supertof.”