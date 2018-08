PSV aast op verdediger Sainsbury

Sainsbury speelde eerder bij PEC Zwolle, waarna hij de overstap maakte naar China. Op huurbasis was hij vervolgens ook nog actief bij Internazionale en Grashoppers. De centrale verdediger is een goede bekende van PSV-trainer Mark van Bommel, die tijdens het laatste WK assistent-bondscoach van Australië was. Sainsbury speelde in Rusland in alle drie de groepswedstrijden mee.

Ook het Engelse Queens Park Rangers hengelt naar de diensten van Sainsbury. Van een akkoord met PSV is nog geen sprake, maar de regerend landskampioen is druk doende om een deal te maken. Mogelijk vertrekt een andere verdediger, Nicolas Isimat-Mirin, deze maand nog.