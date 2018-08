PSV start zonder Lozano tegen Feyenoord

De nieuwe hoofdtrainer Mark van Bommel houdt de Mexicaanse aanvaller op de bank. Talent Donyell Malen krijgt voorin een kans.

Met Denzel Dumfries, Nick Viergever en Angeliño verschijnen bij PSV drie nieuwe verdedigers aan de aftrap. Pablo Rosario neemt op het middenveld de plek over van de naar Chelsea teruggekeerde Marco van Ginkel. Rosario vormt het Eindhovense middenveld met Gastón Pereiro en Jorrit Hendrix. Spits Luuk de Jong, die na het vertrek van Van Ginkel weer aanvoerder is, krijgt voorin steun van Malen en Steven Bergwijn.

Bij Feyenoord start de teruggekeerde Jordy Clasie in de basis. Justin Bijlow is voorlopig de nummer 1 onder de lat bij de bekerwinnaar, Calvin Verdonk krijgt een kans als linksback. Aanvoerder Robin van Persie begint om 18.00 uur in de punt van de aanval.