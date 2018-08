JC Schaal na strafschoppen prooi voor Feyenoord

Voor rust had PSV via Luuk de Jong en Daniel Schwaab de beste kansen. Bij Feyenoord was het de kersverse aanvoerder Robin van Persie die na een voorzet van Sam Larsson net te kort kwam.

Denzel Dumfries van PSV in duel met Calvin Verdonk van Feyenoord. Ⓒ ANP

In de tweede helft waren er over en weer kansen om op voorsprong te komen. PSV dacht de 1-0 binnen te hebben, maar het doelpunt van De Jong wordt afgekeurd. In de ogen van de scheidsrechter en de VAR maakte de spits van de Eindhovenaren een overtreding bij het luchtduel met Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

ABBA-principe

Gescoord werd er verder niet meer zodat strafschoppen uitkomst moesten brengen. Die werden genomen volgens het zogeheten ABBA-principe, een primeur in Nederland. Feyenoord begon, waarna PSV twee strafschoppen moest nemen en daarna de Rotterdammers weer twee. Zo ging het door tot Jordy Clasie na drie Eindhovense missers en twee van Feyenoord voor de beslissing zorgde.