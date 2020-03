Onrust in Japan: ’Fans krijgen geld niet terug bij afgelasting Spelen’

Aanleiding is een artikel in Asahi Shimbun, een van de grootste kranten in dat land, waarin staat dat fans hun geld bij het niet doorgaan van de Spelen niet terugkrijgen.

De organisatoren hebben herhaaldelijk gezegd dat de Spelen van 24 juli tot en met 9 augustus doorgaan zoals gepland. De snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de sportwereld grotendeels stil is komen te vallen. In Japan bestaat de angst dat de Olympische Spelen alsnog worden geannuleerd of uitgesteld.

Asahi Shimbun schrijft op basis van een rapport dat de uitbraak van een groot virus valt onder ’overmacht’, net als bijvoorbeeld een wereldwijde oorlog. De kaartjes voor de Olympische Spelen in Tokio waren snel uitverkocht.