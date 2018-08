Van Gerwen: ’Wij zijn de twee besten’

„Gary en ik weten hoe we elkaar moeten verslaan. Er is een aantal fenomenale spelers, maar Gary en ik zijn de beste twee”, liet de 29-jarige Nederlander aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij is al jaren de nummer één van de wereld.

Zowel de Schot als Van Gerwen is tweevoudig wereldkampioen. De wereldtitel is op dit moment in handen van Rob Cross, die in Nieuw-Zeeland bij de laatste acht struikelde over Simon Whitlock.

Whitlock ging zondag in de halve finales onderuit tegen Raymond van Barneveld: 10-5. Van Gerwen zelf maakte korte metten met Peter Wright. De finale wordt zondag ook afgewerkt.

Na zijn zeperd bij de World Matchplay (eersterondeverlies tegen Jeffrey de Zwaan) lijkt Van Gerwen zichzelf te hebben hervonden aan de andere kant van de wereld. Tegen Anderson gooide hij een gemiddelde van bijna 106. Ook met zijn finishpercentage van 50 procent was heel weinig mis.