’Feyenoord kwam niet om te voetballen’

Bekijk ook: JC Schaal na strafschoppen prooi voor Feyenoord

Bekijk ook: Vuurwerk ontsiert eerste minuten JC Schaal

De Oranje-international pakte in de reeks strafschoppen van Sam Larsson en Sofyan Amrabat. Desondanks stonden Zoet en zijn teamgenoten in Eindhoven met lege handen. „Ik baal hiervan. Ik pak twee penalty’s en een bal in de wedstrijd zelf (een goede kans voor Tonny Vilhena, red.)”, vertelde Zoet aan FOX Sports.

Bekijk ook: Toornstra richting ziekenhuis met elleboogblessure

De aanvallende intenties, of eigenlijk het gebrek daaraan bij Feyenoord, konden de 27-jarige keeper maar matig bekoren. „Ik denk dat wij domineerden. Feyenoord is hier niet gekomen om te voetballen. Daarom speelden ze ook met (Eric, red.) Botteghin in plaats van Sven van Beek. Wij hebben niet veel kansen gecreëerd, maar wij domineerden wel.”

„Die één of twee kansen die we krijgen moet er dan in”, vervolgde de chagrijnige doelman. „Je ziet dat wij vandaag het spel hebben gemaakt. Verbeterpunten zijn de ruimtes vinden en kansen creëren.”

Ondanks het gebrek aan kansen kreeg PSV toch de uitgelezen kans om in eigen stadion een prijs te pakken. Angelino hoefde alleen maar raak te schieten vanaf de stip, maar de Spanjaard kreeg de bal niet op doel. Jordy Clasie toonde zich een paar minuten later een stuk koeler en schonk Feyenoord de Johan Cruijff Schaal.

Een voorbode voor de landstitel is dat overigens zelden. Sinds het seizoen 2001/2002 werden alleen Ajax (in 2015) en PSV (2016) kampioen nadat die clubs de Johan Cruijff Schaal hadden bemachtigd.