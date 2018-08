Fenomenale ’Barney’ treft Van Gerwen in finale

De voortreffelijk spelende Nederlander rekende zondag in Nieuw-Zeeland af met de Australiër Simon Whitlock: 10-5 in legs. „Ik voel me zeer energiek. Het is hier ijskoud en de eerste zeven legs had ik daar ook last van, maar ik speelde prima”, liet Van Barneveld weten.

In de finale neemt Van Barneveld het op tegen Michael van Gerwen. De nummer één van de wereld liet een verpletterende indruk achter tegen Peter Wright. Van Gerwen liet de arme Schot totaal kansloos: 10-3. De finale tussen de twee beste Nederlandse darters wordt later vandaag afgewerkt.

In het treffen met Whitlocj liet Van Barneveld zien waarom hij in verleden vijf titels bij elkaar gooide. De Hagenaar was scherp op de dubbels (59 procent raak) en deed het scorend ook heel behoorlijk: 102.79 gemiddeld.

Van Gerwen maakte vervolgens ook ontzettend veel indruk tegen Wright. De nummer één van de wereld liet finishes van 170 en 164 noteren en leek bij een 8-0 voorsprong zelfs op een whitewash af te stevenen. Die kwam er niet, maar Van Gerwen is wel helemaal klaar voor de clash met Van Barneveld.