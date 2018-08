Van Rijsselberghe vergist zich in startdatum WK

In zijn blog bekent de windsurfer dat hij zich een dag had vergist in de startdatum van het WK. De 29-jarige Texelaar was er heilig van overtuigd dat hij op 6 augustus voor de eerste keer aan de bak zou moeten op het WK, maar hij komt toch echt zondag (5 augustus) al in actie bij de mondiale titelstrijd in het Deense Aarhus.

„Want de oude Dor was wel eens onoplettend, een tikkeltje slordig zou mama zeggen. Dus blijkt wel dat ik helemaal terug ben: ik heb me een dag verkeken op de startdatum van het WK. Loop al maanden tegen familie en vrienden en alle anderen te zeggen dat ik op de 6de augustus moet varen, is het de 5de”, schrijft Van Rijsselberghe.

De tweevoudig olympisch kampioen, die het onder meer moet opnemen tegen vriend en landgenoot Kiran Badloe, maakt zich niet druk: „Geen probleem, haken ze toch op de tweede dag aan! Eerste, tweede, derde... ik wil alle dagen goed zijn. Hier gaat het om het echie!”