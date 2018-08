Van Gerwen leert ’Barney’ lesje in finale

De beste darter van de wereld kende in de eindstrijd geen genade voor Raymond van Barneveld: 11-4 in legs. De Hagenaar verloor net als in 2015 de eindstrijd. Destijds bleek Adrian Lewis te sterk.

Al bij de eerste pauze was duidelijk dat de 29-jarige Van Gerwen niet van plan was om zich te laten verrassen door zijn 22 jaar oudere landgenoot. De Brabander ging met een 4-1 voorsprong de break in.

Toen ’Barney’ vervolgens direct na de hervatting drie kansen op een dubbel verspeelde, stapte Van Gerwen in en nam een nog comfortabeler voorsprong.

De tweevoudig wereldkampioen verloor vanaf 6-1 nog drie legs op een rij, maar verder liet hij het komen. Bij een 8-4 stand verwende Van Gerwen de fans met een 156-finish. Twee legs later was het gedaan.

Het betekende de eerste eindzege voor Van Gerwen in Auckland, die zich in Nieuw-Zeeland herstelde van een flinke domper tijdens de World Matchplay. In Blackpool vloog hij er twee weken geleden direct uit tegen Jeffrey de Zwaan.

Afgelopen dagen stond Van Gerwen er weer. Tegen achtereenvolgens Cody Harris, Gary Anderson, Peter Wright en Van Barneveld kwam hij niet in de problemen en leverde hij slechts dertien legs in.

Van Gerwen volgt de Australiër Kyle Anderson op als winnaar van de Auckland Masters, dat deel uitmaakt van de World Series of Darts.