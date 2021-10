Max Verstappen na tweede training: ’Het is hier niet makkelijk’

De teamgenoot van Max Verstappen noteerde op de zachtste band een tijd van 1.34,946. Een fractie langzamer dan de snelste tijden van Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in de ochtendtraining in het hete Austin.

Dit keer kwam Lando Norris (McLaren) tot de tweede tijd, voor Hamilton en Bottas. Zij bleven een halve seconde verwijderd van hun rapste tijden in de eerste training. Max Verstappen noteerde in de tweede sessie slechts de achtste tijd, op de medium-band. Hij kwam niet tot een snelle ronde op het zachtste rubber, omdat hij werd opgehouden door het ’verkeer’ op de baan. De WK-leider besloot daarop naar binnen te komen en over te gaan op de longruns, op de medium-band, met het oog op de race van zondag. Ook de meeste andere coureurs deden die racesimulatie op de gele band.

„Het voelde over een snelle ronde niet slecht aan, maar door het verkeer kon ik geen vrije ronde rijden”, stelde Verstappen. „Het is hier over het algemeen niet makkelijk om de juiste compromis te vinden wat de afstelling van de auto betreft. Het circuit is vrij hobbelig. We hebben een paar dingen om naar te kijken, dat zullen we vanavond zeker doen.”

Aan het begin van de training had Verstappen het nog even aan de stok met zijn concurrent Hamilton, die hem bij het ingaan van een snelle ronde voorbijstak. Verstappen noemde de Brit een ’stupid idiot’ en stak zijn middelvinger op. Hoewel de Limburger al jaren niet meer meewerkt aan de populaire Netflix-documentaire Drive to Survive, zullen de makers daarvan vast wel raad weten van een verder onschuldig incident in de titelstrijd.

„We lijnen allemaal achter elkaar op, om een snelle ronde in te gaan”, aldus Verstappen. „Dus ja, ik begrijp niet helemaal wat daar gebeurde.”