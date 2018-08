Van Barneveld: ’Michael verpest alles voor ons’

In de finale had Raymond van Barneveld weinig in te brengen tegen de nummer één van de wereld, die nog nooit eerder had gezegevierd in de Nieuw-Zeelandse stad.

„Ik vind het geweldig dat deze titel voor de eerste keer heb gepakt”, vertelde Van Gerwen. „Het was een paar toernooien geleden dat ik had gewonnen. Ik weet dat ik het niet nodig heb om statements te maken, maar soms is het wel lekker om te laten zien wie de baas is”, zei de trotse Nederlander.

Van Gerwen reist nu met de rest van de wereldtop naar Melbourne. Daar wacht een ander toernooi in de World Series. „Een nieuwe kans voor een titel. Ik ben er weer klaar voor”, gaf hij een overbodige waarschuwing.

Van Barneveld kon terugkijken op een prima optreden. Hij boekte drie zeges, maar kwam tekort tegen zijn landgenoot. „Hij verpest alles voor ons als hij blijft winnen”, grapte de Hagenaar over Van Gerwen.

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld zijn een gevreesd koppel Ⓒ ANP

In de halve finales had ’Barney’ een goede zege geboekt op Simon Whitlock. „Ik voelde me nog beter dan in de halve eindstrijd. Maar als Michael in de flow komt, kun je hem niet afstoppen.”