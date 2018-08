’Niki Lauda uit kunstmatige coma’

De 69-jarige voormalig Formule 1-coureur werd in een kunstmatige coma gehouden sinds hij afgelopen donderdag in Wenen een longtransplantatie moest ondergaan. Daaruit zou hij zaterdagmiddag ijn ontwaakt. Ook zou Lauda weer zelfstandig ademen.

De Oostenrijker werd vorige week tijdens zijn vakantie op Ibiza ziek. Lauda ging steeds moeilijker ademen. De Oostenrijker raakte veertig jaar geleden zwaar gewond bij een crash. Zijn longen en nieren raakten beschadigd. Lauda moest ook al twee keer niertransplantatie ondergaan.

Eurotransplant Nederland vond uiteindelijk een donor voor Lauda. De stichting is actief in acht landen en wijst organen toe aan mensen die op een wachtlijst staan. Omdat Lauda er slecht aan toe was, kreeg hij voorrang. Minder urgente gevallen moeten vaak een jaar of langer wachten. De verwachting is dat Lauda nog weken in het ziekenhuis moet blijven.