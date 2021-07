Roger Federer rekent in drie sets af met Richard Gasquet

In de eerste set ging het heel gelijk op tussen de twee tennisveteranen. Nadat er twaalf games op een rij geen break was gemaakt, moest de tiebreak de beslissing brengen. Daarin trok Federer vrij eenvoudig aan het langste eind (7-1).

Terwijl er soms zeer fraaie punten te zien waren van beide spelers, ging het de Zwitserse ster bij aanvang van de set een stuk makkelijker af. Hij denderde over Gasquet heen. Gasquet sleepte op de valreep nog een game in de wacht, waardoor hij deze set met 6-1 moest afstaan.

Zijn hervatting in het derde bedrijf was beter, maar toch was het Federer die in de zevende game van de partij de break wist te forceren. De twintigvoudig grandslamwinnaar maakte het karwei vervolgens uitstekend af.