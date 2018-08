EK wielrennen: Nederland laat zich verrassen

De 107 rensters vertrokken om 13:30 uur voor hun wedstrijd over negen rondjes. De totale afstand bedroeg 130 kilometer. Namens Nederland reden naast Vos (die vorig jaar won in Denemarken) en Van der Breggen wereldkampioene Chantal Blaak, Lucinda Brand, Floortje Mackaij, Sabrina Stultiens, Ellen van Dijk en Lorena Wiebes mee.

In een aantrekkelijke wegwedstrijd leek het peloton zich ongeveer vijftien kilometer voor het einde gewonnen te geven, waardoor het er erg goed uitzag voor Van der Breggen en Mackaij. Zij maakten namelijk deel uit van een kopgroep met verder Dani Rowe, Longo Borghini en Aude Biannic.

Nederlands succes gloorde aan de horizon, maar plotseling viel de kopgroep stil en leek ook Mackaij af te haken. Van der Breggen en Borghini waren kort voor de finish de enige twee renners die overbleven voor de strijd om de winst.

In een zinderende slotfase probeerde Borghini weg te rijden bij Van der Breggen, die de Italiaanse echter op de voet volgde en in het wiel bleef. Het tweetal verloor plotseling te veel snelheid en zag het peloton tot zijn verbijstering ineens helemaal terugkeren in de wedstrijd. Bastianelli profiteerde optimaal en kwam uiteindelijk als eerste over de meet. De gefrustreerde Vos volgde haar als tweede.