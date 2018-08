Wevers verovert EK-goud op balk

De regerend olympisch kampioene op dat toestel kwam in Glasgow tot een score van 13,900. Daarmee was ze, na een haperende oefening in de kwalificaties, in de finale een klasse apart.

Het zilver ging naar de Belgische Nina Derwael in 13,600. Zij had kort ervoor al goud veroverd op brug. Brons was voor de Française Marine Boyer: 13,166. De Duitse Pauline Schäfer, regerend wereldkampioene, viel van het toestel.

Brons in landenfinale

Wevers had zaterdag met het team al brons veroverd in de landenfinale. Na haar zege op de Spelen van Rio kende ze een minder 2017 met slechts de vijfde plaats bij de EK in Cluj en een voortijdige aftocht bij de WK in Montreal. In Glasgow, op de plaats waar ze drie jaar geleden met WK-zilver internationaal definitief doorbrak, haalde ze weer haar vertrouwde niveau.