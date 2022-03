Bij Feyenoord is de kater groter dan ooit na verloren Klassieker

Premium Voetbal

Balans in topduels slaat verkeerd uit voor Feyenoord

Aanvoerder Jens Toornstra zegt dat in de kleedkamer van Feyenoord na de nederlaag in Alkmaar het geloof in een kansje op de landstitel weg is. Dat betekent dat daar tot dit weekeinde werkelijk aan is gedacht door de Rotterdammers. Sportief gezien was dat gezond, realistisch was dat niet.