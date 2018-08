Agüero helpt Manchester City aan eerste prijs

De Argentijn scoorde tweemaal voor de kampioen tijdens de strijd met bekerwinnaar Chelsea om de Community Shield, de Engelse Supercup: 2-0.

Agüero opende de score in de dertiende minuut met zijn tweehonderdste doelpunt in het shirt van City. De aanvaller trof in de 58e minuut opnieuw doel tegen de houder van de FA Cup. Kevin De Bruyne ontbrak nog bij Manchester City, Chelsea speelde zonder de Belgen Eden Hazard en Thibaut Courtois.

Bij Chelsea zat Maurizio Sarri op de bank. De Italiaanse trainer verving vorige maand zijn landgenoot Antonio Conte na een tegenvallend seizoen met de club uit Londen. Sarri verraste met een basisplaats voor de 17-jarige Callum James Hudson-Odoi. Coach Pep Guardiola van City liet de 18-jarige Phil Foden aan de aftrap verschijnen.