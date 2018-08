Europees kampioen Wevers: ’Misschien moet ik hier gaan wonen’

„Ik voelde al dat het goed zat, maar wist niet of het er hier al uit zou komen”, vertelde ze nadat ze in de SSE Hydro van Glasgow bij de EK het goud had veroverd op de balk.

„Misschien moet ik hier gaan wonen”, lachte ze. Tien jaar geleden won ze in de grauwe Schotse stad voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. Drie jaar geleden pakte ze in dezelfde megahal waar deze week in vier dagen tijd een EK werd afgewerkt zilver in de WK-finale op haar geliefde balk. Een jaar later volgde het goud in Rio dat haar leven op zijn kop zette.

Stappen gemaakt

„Het is belangrijk dat je teruggaat naar wie je bent. Dat je zelf bepaalt waar je staat in het leven. Ik heb mentaal de afgelopen twee jaar stappen gemaakt.”

Wevers kende donderdag in de kwalificaties nog een haperende opening waardoor ze met een score van 13,366 slechts als vierde voor de finale was gekwalificeerd. Een half punt had ze naar eigen zeggen met een ’wiebel’ ingeleverd. „Mijn doel is een score tegen de 14”, sprak ze vol ambitie. Nog niet wetend dat zelfs de beste turnsters in de kwalificatie, de Belgische Nina Derwael en de Duitse wereldkampioene Pauline Schäfer, niet meer dan 13,5 hadden gescoord.

Niet vanzelfsprekend

In de finale ging haar ’eigen’ pirouette niet vlekkeloos, maar was het niveau van haar oefening toereikend voor de Europese titel. „Het was lang geleden dat ik een oefening zo goed was doorgekomen. Je weet dat je het kunt, maar het is niet vanzelfsprekend dat het lukt. Dat is topsport.”

In de landenfinale, waarin Nederland zaterdag verraste met brons, had ze al 13,700 geturnd op de balk. Toen 13,900 oplichtte in de finale wist ze dat de kans op een medaille levensgroot was. „Maar het moest nog wel officieel worden.” Dat gebeurde toen Schäfer, de laatste turnster, van het toestel viel. Derwael pakte het zilver 13,600. Brons was voor de Française Marine Boyer: 13,166.

’Student of life’

Pieken op het moment dat het moet, Wevers vindt het boeiend. „Ik lees er veel over, hoe je het maximale uit jezelf haalt. In de sport of in het bedrijfsleven. Je bent een ’student of life’, het is leren hoe je op een knopje drukt om te kunnen presteren.”