Koninklijke felicitatie voor gouden hockeysters

„De Nederlandse hockeysters zijn opnieuw de beste vrouwenploeg ter wereld! Wat een fantastische prestatie van deze geweldige ploeg en bondscoach Alyson Annan. Jullie waren onoverwinnelijk dit WK! Van harte gefeliciteerd. - WA en Máxima”, staat er te lezen in een tweet van het Koninklijk Huis aan de Nederlandse hockeysters.

„Bijzondere felicitaties voor een bijzondere prestatie”, reageerde de hockeybond op Twitter verheugd. Oranje was zondagavond in de finale in Londen veel te sterk voor Ierland. Na een 4-0 ruststand wonnen de hockeysters uiteindelijk met 6-0.