’Brands haalt opnieuw Barça-verdediger naar Everton’

Volgens de Spaanse krant Sport heeft Everton een akkoord bereikt met Barcelona over de transfer van Yerry Mina. De Colombiaanse verdediger, die op het WK drie keer scoorde, zou voor een bedrag van zo’n 32 miljoen euro de overstap naar Everton maken. Mina stond ook in de belangstelling van Manchester United.

De verdediger kwam in de winterstop over van Palmeiras, maar speelde in de tweede seizoenshelft maar vijf competitiewedstrijden voor de Catalanen. Eerder deze week nam Everton al een andere verdediger, Lucas Digne, over van Barcelona.