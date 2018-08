El Ahmadi: ’Prachtig voor ploeg en Van Persie’

El Ahmadi wist dat Van Persie niet naar Feyenoord is gekomen om af te bouwen. „Hij was vorig jaar heel ondersteunend naar mij. En in wezen straalde hij al uit dat hij een aanvoerder is. Ik had de band, maar Robin was ook elke dag bezig om de jongens scherp te houden.”

Niet ideaal

Daarbij heeft hij de 33-jarige middenvelder, die voor twee jaar in Saoedi-Arabië is neergestreken, nooit in de weg gezeten. „Totaal niet. Ik hoopte alleen maar dat hij steeds fitter zou worden en zoveel mogelijk minuten zou maken naarmate het seizoen vorderde. Dan zou hij ons sterker maken. Hij had niet de ideale voorbereiding toen hij bij Feyenoord kwam. Nu heeft hij die wel gehad.”

El Ahmadi ziet de bevestiging dat Van Persie nog altijd tot de beste spelers van Nederland behoort. „Dat zie je aan hoe hij staat, aan de steekpasses die hij geeft en aan zoveel andere dingen. Jammer dat hij niet al vorig jaar zomer bij ons was.”

Ahmed Musa

De vraag is of El Ahmadi in Saoedi-Arabië zelf wél afbouwt? „Het niveau is door de komst van veel buitenlandse spelers, zoals Ahmed Musa, weer flink omhooggegaan. Elke ploeg mag nu acht buitenlanders hebben. Ik zie het verschil met een paar jaar terug.”