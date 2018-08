Gerbrands baalt van fans na incidentrijk experiment

Het spel moest daardoor direct even worden stilgelegd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük. „We gaan dit evalueren, maar het begin helpt natuurlijk niet”, reageerde PSV’s algemeen directeur Toon Gerbrands naderhand desgevraagd.

PSV had er als landskampioen en dus thuisspelende club voor gekozen om veel Feyenoord-supporters toe te laten. Naast het uitvak was ook de gehele West-tribune aan de aangrenzende korte zijde gereserveerd voor fans uit Rotterdam. Ook in de rest van het Philips Stadion waren genoeg aanhangers van de bekerwinnaar te zien.

Dat leverde na afloop nog een flink opstootje op achter de fanatieke supporters van PSV, net terwijl de spelers van de thuisploeg het publiek bedankten voor hun steun. Supporters van de Eindhovenaren leken op de vuist te gaan met Feyenoord-fans in een direct daarachter gelegen skybox, maar de boel werd door de inzet van verschillende veiligheidsmensen gesust.

„Het is een interessant experiment, hopelijk pakt het goed uit”, stelde Gerbrands voor de wedstrijd nog.

