Besiktas informeert naar Isimat-Mirin

De Franse verdediger kan momenteel niet rekenen op een basisplaats en zijn contract in Eindhoven loopt volgend jaar af. Besiktas heeft geïnformeerd naar Isimat-Mirin. PSV wacht rustig af of de Turkse topclub doorpakt en met een goed voorstel aan komt zetten in Eindhoven.

Goede bekende

PSV hoopt Trent Sainsbury zo snel mogelijk vast te leggen. De Australische verdediger (26) is transfervrij, nadat zijn contract bij de Chinese club Jiangsu Suning is ontbonden. De centrale verdediger is een goede bekende van PSV-trainer Mark van Bommel, die tijdens het laatste WK assistent-bondscoach van Australië was. Bovendien is de toenmalige bondscoach Bert van Marwijk nu zijn klankbord in Eindhoven en kent ook assistent-trainer Jürgen Dirkx de speler goed.

Ook het Engelse Queens Park Rangers hengelt naar de diensten van Sainsbury. Van een akkoord met PSV is dan ook nog geen sprake, maar de regerend landskampioen is drukdoende om een deal te maken.