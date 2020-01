Richairo Zivkovic van China naar Sheffield United

En dus is het een kwestie van tijd voordat de voormalig speler van Jong Oranje de overstap maakt vanuit de Chinese tweede divisie naar het hoogste Europese voetbalpodium. De ex-aanvaller van onder meer FC Groningen, Ajax en FC Utrecht verblijft op dit moment met zijn zaakwaarnemer Guido Albers in Engeland, waar de speler de medische keuring ondergaat. Sheffield United heeft in het huurcontract een optie tot koop bedongen.

Albers en Zivkovic is om een reactie gevraagd, maar willen slechts de Engelse interesse bevestigen.