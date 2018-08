Van Gaal laat prachtige klus schieten

„De kans dat ik stop is negentig procent”, zei hij zondag in het televisieprogramma Zomergasten. „Maar ik kan dus nog niet helemaal zeggen dat ik met pensioen ben.”

Van Gaal liet eind april bij een uitzending van Ziggo Sport weten dat hij een aanbieding had gekregen, die hij bijna niet kon weigeren. Maar hij heeft uiteindelijk toch nee gezegd.

„Die job was op mijn lijf geschreven. Als ik alleen op de wereld was, dan had ik het gedaan, maar dat ben ik niet.” Hij wilde niet zeggen uit welk land of van welke club het aanbod kwam.

Van Gaal lijkt zich te gaan richten op zijn pensioen met zijn vrouw Truus. „Ik had een afspraak om op mijn 55e te stoppen, maar daar is al tien jaar bijgekomen. Truus heeft in 1997 haar job voor mij opgezegd. Ze had een wereldbaan, ze was eventmanager bij een grote verzekeringsmaatschappij. Moet ik dan zo geil zijn om die job te aanvaarden?”

„Ik heb drie appartementen gekocht in Noordwijk, Portugal en Zwitserland, om op een bepaalde manier oud te worden met Truus. En dan zou ik weer aan het werk gaan? Ze had sowieso weer met me meegegaan, maar het had voor haar een hard gelagd geweest als ik die baan had aanvaard.”

De 66-jarige Van Gaal was voor het laatst actief als coach bij Manchester United. Hij vertrok in mei 2016 bij de Engelse club.