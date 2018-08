Schrik groter dan schade bij Blind

Tijdens het extra oefenduel van de Amsterdammers tegen VfL Wolfsburg (0-3) – op het terrein van Only Friends – viel de teruggekeerde Godenzoon vrijdag uit na een botsing met keeper Kostas Lamprou. Zondag trainde de routinier echter alweer mee met de groep.

Aanvankelijk werd gevreesd voor een rugblessure, maar uiteindelijk bleek Blind slechts een beetje dizzy. En dus is hij morgen in de derde voorronde van de Champions League ’gewoon’ inzetbaar tegen Standard Luik.

Of Erik ten Hag de linker centrale verdediger in België ook voor het eerst een basisplaats geeft, is de grote vraag. In dat geval schuift Frenkie de Jong door naar het middenveld.