Seedorf ’bijna rond’ met Kameroen

„Nog niet rond, maar bijna”, laat Seedorf weten, terwijl Kluivert wikt en weegt over het project-Kameroen.

Als de voormalige topspits instapt, is dat op basis van gelijkwaardigheid. Kluivert spreekt – na zijn tijd bij Lille OSC (speler) en PSG (technisch directeur) – vloeiend Frans. Daarnaast beschikt hij als (assistent-)trainer van NEC en Jong FC Twente, bondscoach van Curaçao, assistent-bondscoach van Louis van Gaal op het bronzen WK van 2014 en directeur in Parijs over de nodige ervaring. Seedorf was trainer van AC Milan, Shenzhen Xiangxue en Deportivo La Coruna.

De bond van Kameroen nam contact op met Seedorf. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid, Internazionale en AC Milan en Kluivert raakten enthousiast over de plannen die door de bond van Kameroen werden geschetst. De regerend Afrikaans kampioen organiseert in juni 2019 de Afrika Cup, waarvoor Kameroen automatisch is geplaatst. Daarna moet het Oranje-duo ervoor zorgen dat Ajax-doelman André Onana en zijn landgenoten zich plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar.