Lindsay van Zundert (15) wil levensmissie van ’vriendin’ Joan Haanappel (80) voltooien

Lindsay van Zundert in actie tijdens de ISU Junior Grandprix in Frankrijk. Ⓒ International Skating Union via Getty Images

AMSTERDAM - Het is een grote olympische wintersport, maar in Nederland stelt kunstschaatsen al decennialang weinig meer voor. Lindsay van Zundert, een 15-jarig supertalent, kan daar de komende jaren verandering in brengen. Gezien de sensationele ontwikkeling die de jonge Brabantse doormaakt, moet niemand er raar van opkijken als zij zich in 2021 kwalificeert voor het WK én de Winterspelen van Peking (2022). En daarmee kan ze oude tijden doen herleven.