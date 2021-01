Jürgen Klopp na bijzondere thuisnederlaag: keiharde klap in het gezicht

Burnley deed iets bijzonders want het maakte een einde aan de ongeslagen status van Liverpool in de Premier League in het eigen stadion Anfield na 68 wedstrijden. Er zat bijna vier jaar tussen de vorige thuisnederlaag in de competitie tegen Crystal Palace (april 2017) en de zeperd tegen het laaggeklasseerde Burnley.

„Het is mijn verantwoordelijkheid, dat is simpel”, foeterde Klopp. „We hadden veel balbezit, kregen kansen maar maakten het niet af. Dan blijft de wedstrijd open en krijgen zij een strafschop. Ik kan het niet goed verklaren. We werkten hard, maar het lukte niet. Het betekent meestal dat je nog harder moet werken”, zei Klopp, die met Liverpool vierde staat, 6 punten minder dan koploper Manchester United. „We kunnen ons niet voorstellen dat we op dit moment meedoen om de titel.”