PSV wacht verre reis op weg naar CL

Dat wees de loting van maandag in het hoofdkantoor van de UEFA in het Zwitserse Nyon uit.

Voor Mark van Bommel en zijn spelers wacht dus sowieso een behoorlijk lange reis. Qarabag ligt in Azerbeidzjan (op 3.295 kilometer van Eindhoven), Bate Borisov in Wit-Rusland (1.573 kilometer).

De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 21 of 22 augustus in Azerbeidzjan of Wit-Rusland, de return is een week later in Eindhoven.

Voor Qarabag begon het Europese seizoen al vroeg. De club uit Azerbeidzjan startte in de eerste vooronde en schakelde Ljubljana en Kükesi uit. Bate Borisov stroomde een ronde later in en versloeg HJK Helsinki.

Ajax

Ajax wist al dat het bij winst op Standard Luik tegen Slavia Praag of Dinamo Kiev moet aantreden. De Amsterdammers beginnen in dat geval met een thuiswedstrijd.

Slavia Praag eindigde vorig seizoen op de tweede plek in Tsjechië en gaat daar nu met negen punten uit drie duels aan kop. Dinamo Kiev moest de landstitel in Oekraïne aan Sjachtar Donetsk laten, maar is dit seizoen ook goed begonnen met de maximale score na drie duels.

Cocu

Trainer Phillip Cocu speelt met zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe in de derde voorronde tegen Benfica. Bij winst volgt een duel met PAOK of Spartak Moskou om een plek in de groepsfase.

Volledige loting:

Rode Ster Belgrado/Spartak Trnava - RB Salzburg/FK Shkendija

FK Qarabag/Bate Borisov - PSV

Young Boys -Astana/Dinamo Zagreb

Malmö FF/Vidi - Celtic/AEK Athene

Benfica/Fenerbahce - PAOK Saloniki/Spartak Moskou

Standard Luik/Ajax - Slavia Praag Dinamo Kiev