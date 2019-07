Honkballers keihard onderuit tegen Amerika

Het Amerikaanse team kwam in de tweede inning op 1-0. In de vierde inning ging het echt mis voor het Nederlands team en wisten Nick Dibenedetto, Gianfranco Morello en CJ Epperson kort achter elkaar een punt binnen te lopen. Morello bracht in de achtste slagbeurt de 5-0 op het scorebord.

De Nederlandse honkballers konden daar in de hele wedstrijd maar twee honkslagen tegenover zetten. Die leverden echter geen score op.