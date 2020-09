Merkwaardige zege Ineos, Primoz Roglic behoudt geel

Vlak voordat het blij tweetal over de streep kwam, werd een toeschouwer in allerijl nog van de weg gehaald door de organisatie. De man was over de hekken gesprongen. Even later reed het tweetal van Ineos gebroerdelijk lachend over de streep.

Voorafgaand aan de 18e Touretappe van 2020 hadden de klassementsmannen de kennis dat zij de gele trui van Roglic nog twee keer konden aanvallen. Donderdag, tijdens de laatste Alpenetappe, of zaterdag tijdens de individuele tijdrit over 36 kilometer met finish bergop.

Geletruidrager Primoz Roglic, met naast hem ploegmakker Tom Dumoulin (l)

Kopgroep & bijzondere finish

De eerste groep die ontsnapte uit het peloton bestond uit maar liefst 32 renners, met Carapaz als best geklasseerde coureur (13e). Op de Cormet de Roselend (1e categorie), de eerste van vijf cols, viel de groep al snel uiteen. Uiteindelijk waren het Carapaz en Marc Hirshi die aan de rest ontsnapten. Vervolgens schaarde Pello Bilbao, Kwiatkowski en Nicolas Edet zich bij het duo.

Edet zakte er als eerste doorheen en Hirshi, winnaar van de 12e etappe, schoof onderuit in een afdaling en moest ook een pas op de plaats maken. Drie renners, waarvan twee van Ineos Grenadiers (Carapaz en Kwiatkowski) en één man van Bahrein-McLaren (Bilbao) bleven over. Bilbao liet zich even later zakken, om zijn aanstormende kopman een handje te helpen.

Richard Carapaz (r) en Michal Kwiatkowski van Ineos Grenadiers streden om de dagwinst. Ⓒ ANP/HH

De mislukte Tour de France voor Ineos kreeg toch nog een beetje kleur dankzij Carapaz en Kwiatkowski. Het werd echter een apart slot van de etappe. Gezamenlijk reden ze richting de streep, gaven elkaar nog even een bemoedigend klopje op de rug en met een lach van oor tot oor reden ze ’samen’ over de finish. Uiteindelijk kwam Kwiatkowski net iets eerder over de streep dan zijn ploegmakker.

„Ik heb vele mooie momenten beleefd in het wielrennen. Dit was een nieuwe ervaring”, vertelde de Pool. „Ik kan niet beschrijven hoe dankbaar ik ben naar Richard. Het is een ongelooflijke dag voor onze ploeg. Ik zal dit nooit vergeten. We hebben zo lang samen voorop gereden. Op een gegeven moment wisten we dat we het zouden halen. We hebben echt genoten van de laatste kilometers. Het was een collectieve prestatie van de ploeg. Een beloning voor het vele werk van de afgelopen dagen”, zegt Kwiatkowski, die een dag eerder zijn kopman Egan Bernal uit de Tour zag stappen. „Ik hoop dat Egan voor de televisie genoten heeft. Hij was bijzonder verdrietig toen we woensdag afscheid van hem namen, maar wenste ons nog wel succes. We gaan dit succes vieren.”

Strijd om geel

De Montée du Plateau des Glières. Het hoogtepunt van de dag, een klim uit de ’hors’ categorie. Daar werden de verschillen tussen de klassementsrenners gemaakt. Mikel Landa (7e in het algemeen klassement op 3:27) was de eerste renner uit het peloton die een ontsnapping waagde. De kopman van Bahrein-McLaren ging vol op de pedalen staan, want na de miskleun van woensdag - zijn ploeg dicteerde de vorige etappe, maar zonder resultaat - had de Spanjaard wat goed te maken.

De Jumbo-Visma-trein reageerde overigens niet op de demarrage van Landa. Dat bleek ook niet nodig te zijn, want Landa werd vlak voor de top weer opgeslokt door onder meer Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en Roglic. Adam Yates, Rigoberto Úran en Alejandro Valverde moesten echter wel lossen.

Wat volgde was een bijzondere afdaling, op grind. Lek rijden op een scherpe steen lag op de loer. Sterker nog, dat overkwam Richie Porte. Roglic voelde zich daarentegen als een vis in het water op het Franse gravel en verhoogde het tempo. Wat overbleef: Roglic, Pogacar, Miguel Ángel López (Astana), Landa, Enric Mas (Movistar) en later ook weer Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

Porte had zich inmiddels, samen met Tom Dumoulin, weer gemeld bij de klassementsmannen. Een zware klim stond niet meer op het programma, maar vlak was het zeker niet en het tempo lag hoog in de Alpen. De klassementsmannen deden elkaar verder geen pijn in de strijd om het geel.

