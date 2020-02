Haas presenteert als eerste Formule 1-bolide

Vorig seizoen was er een om snel te vergeten voor Haas. In een zwarte bolide met gouden accenten reden de coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen voornamelijk in de achterhoede.

„De auto voor 2020 moet het beter gaan doen dan de auto van vorig jaar”, zei teambaas Günther Steiner. „Toen hadden we absoluut een terugslag en die zagen we niet aankomen. Maar goed, uit dat soort situaties leer je ook weer.”

De bolide zal voor het eerst echt te zien zijn tijdens de eerste testdag van de Formule 1 op 19 februari op het circuit van Barcelona.