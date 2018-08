Feyenoord mogelijk tegen Ajax-slachtoffer

De Rotterdammers werden bij de loting in het Zwitserse Nyon gekoppeld aan de respectievelijk Oostenrijkse en Cypriotische club. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zal zich eerst nog wel moeten ontdoen van AS Trencin.

Komende donderdag staat de heenwedstrijd in Slowakije op het programma. Een week later volgt de return in De Kuip.

Sturm Graz werd in de voorronde van de Champions League nog uitgeschakeld door Ajax. De Amsterdammers waren met 2-0 te sterk in de Johan Cruijff ArenA en wonnen de return in Oostenrijk met 1-3.

Vitesse

Wanneer Vitesse afrekent met het Zwitserse Basel, wacht er in de play-offs een dubbele confrontatie met Apollon Limassol of Dinamo Brest. Limassol geldt als een topclub in Cyprus, Brest komt uit Wit-Rusland.

De club kwam vorige maand groot in het nieuws, nadat bekend werd dat niemand minder dan Diego Maradona de nieuwe trainer én voorzitter is. Het zou dus zomaar kunnen dat Pluisje binnenkort in het Gelredome te bewonderen is.