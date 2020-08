Serie A: Internazionale houdt Atalanta van tweede plek af

Trainer Maurizio Sarri gaf heel wat vaste krachten rust, met het oog op het komende duel met Olympique Lyon in de Champions League. Zo behoorden Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo niet eens tot de wedstrijdselectie. Zij kwamen samen met hun teamgenoten wel naar het stadion, omdat Juventus na het duel met Roma de kampioenstrofee in ontvangst mocht nemen. De ’Oude Dame’ kwam nog wel vroeg op voorsprong via Gonzalo Higuain, maar ging daarna onderuit door goals van Nikola Kalinic en Diego Perotti (twee). Justin Kluivert deed de laatste 20 minuten mee bij de Romeinen.

Juventus, dat eerder in de week ook al met 2-0 verloor bij Cagliari, beëindigde het seizoen met één punt meer dan Inter. De Milanese ploeg begon met één punt voorsprong op Atalanta aan het onderlinge duel om de tweede plaats. Danilo D’Ambrosio kopte al in de eerste minuut de 0-1 binnen op aangeven van Ashley Young. De Engelsman tekende even later zelf met een prachtig gekruld schot voor de tweede treffer.

Atalanta, met Marten de Roon in de basis en Hans Hateboer als invaller, sloot de competitie af als nummer 3. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini speelt op 12 augustus in Lissabon tegen Paris Saint-Germain, met als inzet een plek in de halve finales van de Champions League.

De Europese tickets in de Serie A waren al voor de laatste speelronde verdeeld. Lazio, dat met 3-1 verloor bij bekerwinnaar Napoli, gaat als nummer 4 van de ranglijst de Champions League in. AC Milan won mede dankzij de tiende competitietreffer van Zlatan Ibrahimovic met 3-0 van Cagliari. De rood-zwarte formatie uit Milaan plaatste zich voor de voorronde van de Europa League.