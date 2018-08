Feyenoord heeft gewenste doelman binnen

Delle, die in Nederland eerder uitkwam voor NEC, was transfervrij. Feyenoord was op zoek naar een derde doelman, nadat Brad Jones vorige week vertrok naar Al-Nassr uit Saoedi Arabië.

Justin Bijlow is daardoor nu de eerste keuze van coach Giovanni van Bronckhorst, die ook nog Kenneth Vermeer en Ramon ten Hove tot zijn beschikking heeft.

Bijlow vertolkte afgelopen weekend een hoofdrol in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. In de penaltyserie tegen PSV hield hij twee strafschoppen tegen, waardoor Feyenoord won.