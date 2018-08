Preud’homme: ’De druk ligt echt bij Ajax’

In gesprek met La Dernière Heure blikt Preud’homme vooruit op de dubbele confrontatie met de ploeg die hem in 2011 als trainer van FC Twente nog de das omdeed in de strijd om de Nederlandse landstitel. „De Nederlandse pers schrijft dat dit Ajax in de Champions League thuishoort en dat Standard Luik geen probleem mag zijn. Ajax hoort inderdaad in de Champions League. Maar voetbal blijft voetbal.”

Preud’homme geeft toe dat hij onder de indruk is van Ajax, dat in de vorige voorronde simpel afrekende met Sturm Graz. „We hebben in die wedstrijden gezien dat Ajax erg sterk is. Wij zullen ons eigen spel moeten spelen, volgens onze regels verdedigen en Ajax proberen uit zijn comfortzone te halen. Als we daarin slagen, hebben we het al goed gedaan. We zullen minder kansen krijgen dan in onze vorige competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren (0-0, red.).”

De bevlogen trainer vindt dat de druk bij Ajax ligt, ook omdat de club deze zomer veel geld uitgaf aan de transfers van Dusan Tadic en Daley Blind. „Ze hebben financieel veel uitgegeven om de club terug naar de top te brengen. Dat heeft ze een kleine 50 miljoen euro gekost. Zoiets is bij ons echt ondenkbaar. De druk ligt echt bij Ajax, omdat zij de Champions League in moeten.”