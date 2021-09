Paralympics: derde medaille voor Lisa Kruger

De zwemster uit Harderwijk won eerder zilver op de 100 meter schoolslag, achter Chantalle Zijderveld. Op de 100 meter vrije slag pakte ze brons.

Rolstoelbasketbalsters met zege op Duitsland naar finale

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben in Tokio de finale gehaald. In de halve finale werd Duitsland met 52-42 verslagen. De rolstoelbasketbalsters nemen het in de eindstrijd op tegen de winnaar van de halve finale tussen de Verenigde Staten en China. De rolstoelbasketbalsters zijn de regerend Europees en wereldkampioen. Op de Paralympische Spelen van Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016 wonnen ze brons.

Tegen Duitsland, finalist in Rio, had Oranje lang een kleine voorsprong. Na wat missers aan Nederlandse kant kwamen de Duitse speelsters in het derde kwart echter langszij. In een spannend laatste kwart benutte Nederland de kansen beter, liep weer uit en gaf de zege niet meer uit handen.

Bekijk ook: Goud voor rolstoeltennissers Sam Schröder en Niels Vink

Australië geeft paralympische medaillewinnaars gelijke beloning

De Australische sporters die een medaille winnen op de Paralympische Spelen, krijgen dezelfde financiële beloning als hun landgenoten die enkele weken eerder succes hadden op de Olympische Spelen. Goud levert 20.000 Australische dollar op, omgerekend bijna 12.500 euro. Zilver is goed voor 15.000 dollar, brons 10.000 dollar.

Enkele paralympische atleten uit Australië hadden geklaagd dat ze geen bonussen krijgen bij het winnen van medailles, in tegenstelling tot de olympische sporters. De Australische regering besloot daar iets aan te doen. De financiële beloning wordt per direct gelijkgetrokken.

„Dit is fantastisch nieuws voor onze geweldige medaillewinnaars op de Paralympische Spelen in Tokio, die hun uiterste best hebben gedaan om alles te geven voor het land. Ze hebben ons geïnspireerd en blij gemaakt”, aldus Jock O’Callaghan, voorzitter van het paralympisch comité van Australië. Het comité heeft volgens O’Callaghan niet de financiële middelen om bonussen uit te keren en is dus afhankelijk van overheidssteun.