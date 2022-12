Bondscoach Addo vertrekt na uitschakeling bij Ghana

Addo stopt na uitschakeling als bondscoach van Ghana

19.52 uur: Otto Addo is opgestapt als bondscoach van Ghana. Hij maakte die beslissing bekend, kort na de nederlaag (2-0) tegen Uruguay. Ghana is daardoor, evenals Uruguay, uitgeschakeld op het WK voetbal.

Volgens Addo had hij die beslissing voor het toernooi al genomen. "Zelfs als we wereldkampioen waren geworden was ik vertrokken. De toekomst van mijn gezin ligt vooral in Duitsland. Het is een beslissing voor de familie." In de Bundesliga is Addo werkzaam bij topclub Borussia Dortmund, waar hij een rol heeft in de jeugdopleiding.

Di María onzeker voor achtste finale Argentinië tegen Australië

16:00 uur Bondscoach Lionel Scaloni van Argentinië weet nog niet of hij zaterdag de beschikking heeft over Ángel Di María voor het duel in de achtste finales met Australië. De 34-jarige aanvaller kampt met hamstringklachten.

„We hopen dat hij fit is en dat hij kan spelen”, aldus Scaloni, die verder niet wilde uitweiden over de blessure.

Di María kwam dit seizoen slechts tot zeven competitiewedstrijden voor Juventus. Hij miste in oktober wedstrijden voor zijn club vanwege een hamstringprobleem. De aanvaller speelde op het WK de verloren wedstrijd tegen Saudi-Arabië (1-2) en werd gewisseld tijdens de wedstrijden tegen Mexico (2-0) en Polen (2-0).

Argentinië speelt zaterdag om 20.00 uur de wedstrijd in de achtste finales tegen Australië.

Duitse voetbalbond in crisisberaad met bondscoach Flick

11.46 uur: De Duitse voetbalbond DFB heeft voor volgende week een crisisberaad aangekondigd. Voorzitter Bernd Neuendorf en toezichthouder Hans-Joachim Watzke willen dan een verklaring van bondscoach Hansi Flick en teammanager Oliver Bierhoff voor de pijnlijke afgang op het WK in Qatar. Viervoudig wereldkampioen Duitsland werd al in de groepsfase uitgeschakeld.

„U kunt zich voorstellen dat er een diepe teleurstelling heerst”, zei Neuendorf tegen verslaggevers op het vliegveld van Doha, waar het team zich klaarmaakte voor de terugreis. „Deze uitschakeling is uiterst pijnlijk. Ik verwacht van de technische staf dat zij een eerste sportieve analyse van dit toernooi geven en tevens perspectieven ontwikkelen voor de toekomst, want in 2024 wordt het EK in ons land gehouden.”

Neuendorf eist ook een analyse van de ontwikkeling van het nationale team sinds het WK van 2018, waarin Duitsland ook al een roemloze aftocht beleefde en na de groepsfase al naar huis mocht. „Dat is een duidelijke eis van ons.”

Zolang die gesprekken duren, is Flick vooralsnog zeker van zijn baan als bondscoach. Zelf gaf hij meteen na de uitschakeling van het Duitse team aan dat hij wil aanblijven. „Ik heb nog steeds veel plezier in mijn werk”, zei hij na de zege op Costa Rica (4-2), die niet genoeg was voor de volgende ronde. „Wat mij betreft ga ik nog even door.”

Oranje heeft al 12,3 miljoen euro op WK in Qatar verdiend

10.24 uur: Het Nederlands elftal heeft al 13 miljoen dollar, zo’n 12,3 miljoen euro, verdiend op het WK in Qatar. Alle 32 deelnemers ontvangen een premie van 9 miljoen dollar van de FIFA. Oranje krijgt nog eens 4 miljoen dollar voor het bereiken van de achtste finales.

De ploeg van bondscoach Louis van Gaal strijdt zaterdag tegen de Verenigde Staten om een plaats bij de laatste acht op het WK. Alle kwartfinalisten zijn zeker van 17 miljoen dollar. De nummer vier van het WK krijgt 25 miljoen en de winnaar van de troostfinale 27 miljoen dollar.

De wereldkampioen gaat met 42 miljoen dollar, bijna 40 miljoen euro, naar huis. De verliezend finalist ontvangt 30 miljoen dollar, ruim 28 miljoen euro.

De prijzengeld van het WK voetbal is 440 miljoen dollar. Mensenrechtenorganisaties hebben de wereldvoetbalbond vooralsnog vergeefs opgeroepen om ook 440 miljoen dollar in een fonds te stoppen, zodat arbeidsmigranten die hebben geleden bij werkzaamheden voor het WK gecompenseerd kunnen worden.

De FIFA heeft ook 215 miljoen dollar gereserveerd voor clubteams die spelers afstaan voor het WK.

Japanse premier feliciteert voetballers met ’geweldig resultaat’

09.07 uur: De Japanse premier Fumio Kishida heeft de voetballers van de nationale ploeg gefeliciteerd met de zege op Spanje en met de kwalificatie voor de achtste finales van het WK. „Overwinning op Spanje! Gefeliciteerd met de plaatsing als nummer 1 in de WK-groep”, liet hij weten via Twitter.

Japan versloeg na Duitsland ook Spanje met 2-1. „Coach Hajime Moriyasu en zijn spelers stonden onder grote druk, maar konden toch een geweldig resultaat neerzetten”, aldus de premier. „Ik wil mijn respect uitspreken voor hun inspanningen en de vreugde delen met het volk van Japan.”

De zege op Spanje leidde tot een feeststemming onder de Japanse bevolking. Hoewel de wedstrijd om 04.00 uur in Japan begon, vierden veel mensen de overwinning. Times Square in stadsdeel Shibuya in Tokio stroomde vol met supporters die de wedstrijd hadden gekeken.

Sportkrant Nikkan Sports kwam meteen met een extra uitgave. „Ook voor Azië zal het feit dat we kunnen winnen van Duitsland en Spanje, twee topvoetbalnaties in de wereld, voor veel zelfvertrouwen zorgen”, zei bondscoach Moriyasu. „We moeten nog veel leren, maar we zijn optimistisch dat het Aziatische en Japanse voetbal de topteams in de wereld kan verslaan.”

Luis Enrique had niet door dat Spanje ook bijna uitgeschakeld was

08.46 uur: De Spaanse bondscoach Luis Enrique had niet door dat zijn ploeg op een bepaald moment tijdens de laatste speelronde in groep E uitgeschakeld dreigde te worden op het WK. Spanje stond een tijdje virtueel op de derde plaats in de poule, achter Japan en Costa Rica.

„Hoe? Lagen wij eruit? Ik wist het niet, anders had ik waarschijnlijk een hartinfarct gekregen”, zei de trainer na de nederlaag tegen Japan (2-1). Bij een 2-1-voorsprong van Costa Rica tegen Duitsland was Spanje net als de Duitsers virtueel uitgeschakeld. Duitsland won uiteindelijk met 4-2, waardoor Costa Rica onderaan eindigde in de poule.

Hoewel Spanje zich kwalificeerde voor de achtste finales vond Luis Enrique dat hij niets te vieren had. „Ik ben absoluut niet tevreden”, zei de bondscoach. „We hebben ons geplaatst, dat was het doel, maar niet op deze manier.” Spanje eindigde als tweede in de groep achter Japan en treft nu in de achtste finales Marokko, dat verrassend de groep met onder meer Kroatië en België won.

De Spaanse coach zag „10 minuten paniek” bij zijn ploeg, die na de rust in korte tijd twee Japanse doelpunten incasseerde. „Voetbal is af en toe een onverklaarbare sport”, zei Luis Enrique. De stand van 2-1 voor Japan betekende dat beide ploegen zich zouden plaatsen voor de laatste zestien, waardoor ze in de slotfase weinig risico meer namen. De zege op Costa Rica hielp de Duitsers daardoor niet meer. „Wij hebben alles gegeven”, vond de Spaanse bondscoach.