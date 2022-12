WK nieuws: Enrique had niet door dat Spanje virtueel uitgeschakeld was

Luis Enrique had niet door dat Spanje ook bijna uitgeschakeld was

08.46 uur: De Spaanse bondscoach Luis Enrique had niet door dat zijn ploeg op een bepaald moment tijdens de laatste speelronde in groep E uitgeschakeld dreigde te worden op het WK. Spanje stond een tijdje virtueel op de derde plaats in de poule, achter Japan en Costa Rica.

„Hoe? Lagen wij eruit? Ik wist het niet, anders had ik waarschijnlijk een hartinfarct gekregen”, zei de trainer na de nederlaag tegen Japan (2-1). Bij een 2-1-voorsprong van Costa Rica tegen Duitsland was Spanje net als de Duitsers virtueel uitgeschakeld. Duitsland won uiteindelijk met 4-2, waardoor Costa Rica onderaan eindigde in de poule.

Hoewel Spanje zich kwalificeerde voor de achtste finales vond Luis Enrique dat hij niets te vieren had. „Ik ben absoluut niet tevreden”, zei de bondscoach. „We hebben ons geplaatst, dat was het doel, maar niet op deze manier.” Spanje eindigde als tweede in de groep achter Japan en treft nu in de achtste finales Marokko, dat verrassend de groep met onder meer Kroatië en België won.

De Spaanse coach zag „10 minuten paniek” bij zijn ploeg, die na de rust in korte tijd twee Japanse doelpunten incasseerde. „Voetbal is af en toe een onverklaarbare sport”, zei Luis Enrique. De stand van 2-1 voor Japan betekende dat beide ploegen zich zouden plaatsen voor de laatste zestien, waardoor ze in de slotfase weinig risico meer namen. De zege op Costa Rica hielp de Duitsers daardoor niet meer. „Wij hebben alles gegeven”, vond de Spaanse bondscoach.