PSV en Feyenoord walgen van incident: ’Te schandalig voor woorden’

Ritchie, een hartstochtelijke Feyenoord-fan, was dolblij omdat zijn ploeg na strafschoppen had gewonnen van PSV. Een supporter van de Eindhovense club kon het gejuich niet hebben en sloeg de jongen in het gezicht.

PSV liet in een reactie weten het voorval te betreuren. Algemeen directeur Toon Gerbrands: „Te schandalig voor woorden. Het absolute dieptepunt. Gelukkig is de dader door personeel van PSV gepakt en overgedragen aan de politie.”

Supporters die zich hebben misdragen, kunnen volgens de directeur van de Eindhovenaren op sancties rekenen. „Dat doen we altijd consequent en altijd zonder aanziens des persoons. Onacceptabel gedrag van supporters, van zowel de gasten als van onze eigen fans, tolereren wij nooit.”

Feyenoord heeft Ritchie inmiddels opgevrolijkt. De jongen kreeg maandag gratis kaarten voor de competitiewedstrijd Feyenoord-Excelsior en kreeg het gloednieuwe uitshirt van de club.