Ten Hag: ’De bekende Belgische tactiek’

Ten Hag kan zich niet vinden in de door Standard Luik aan Ajax toegeschoven favorietenrol. „Dat is de bekende tactiek van een Belgische club tegen een Nederlandse”, aldus de coach. „Standard is een topclub. Het zal fifty-fifty zijn. De vorm van de dag is bepalend voor wie er doorgaat.”

Daley Blind is fysiek in staat om dinsdagavond voor Ajax te starten. „Hij is er klaar voor”, bevestigt Ten Hag, die vervolgens in het midden liet of hij de teruggekeerde Amsterdammer ook een basisplaats geeft. „Want hij was er vorige week tegen Sturm Graz ook wel klaar voor en toen heb ik besloten hem nog niet te laten beginnen. Ik kijk niet alleen naar onze eigen ploeg, maar ook naar de tegenstander. En in de thuiswedstrijd tegen Graz liep het goed.”

De Ajax-coach kreeg ook vragen over de ophef over het rugnummer 10, dat Dusan Tadic overneemt van Hakim Ziyech. De Marokkaan is daar niet blij mee. „Hakim had een vertrekwens en Ajax is op zoek gegaan naar een vervanger voor hem”, legt Ten Hag uit.

„Hakim gaf daarbij wel aan dat hij het ideale plaatje moest vinden, anders blijft hij bij Ajax. Ik ben bij dat hij er is, maar tijdens de onderhandelingen was rugnummer 10 aan Tadic beloofd. Ik denk dat Hakim nu blij is dat hij nu met zo’n goede speler als Tadic kan spelen.”

Siem de Jong is in Luik een opvallende afwezige in de Ajax-selectie. Ten Hag benadrukt dat hij niet geblesseerd is. „Siem is nog niet wedstrijdfit. Bij Jong Ajax kan hij gericht trainen met de bal en hopelijk snel wedstrijdfit raken.”