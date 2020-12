Ronald Koeman gelooft ondanks zorgen nog in titel Barcelona

„Het baart me zorgen dat het team soms niet doorheeft waar de wedstrijd om vraagt”, zei de coach na de wedstrijd. „We zijn een ploeg die altijd wil aanvallen en doelpunten maakt, maar er zijn ook momenten waarop je moet verdedigen en de wedstrijd moet controleren.”

De Nederlandse coach zag bij tijd en wijlen goed voetbal van Barcelona, zei hij. „Vooral nadat we de 2-1 maakten gingen we op zoek naar de derde goal en hadden we het betere van het spel, maar ik zag het team ook twijfelen en de bal kwijtraken in de gevaarlijke zones.”

Toch gelooft Koeman nog in de titel. „Die race is nog lang niet gelopen. We liggen niet ver achter. Het is voor alle clubs een lastig seizoen; over twee maanden kan de situatie weer totaal anders zijn”, aldus de coach, die met Barça vijfde staat in La Liga, acht punten achter koploper Atlético Madrid.