Canadese ijshockeyer Luke Prokop (19) wekt bewondering met coming-out

„De afgelopen anderhalf jaar zijn voor iedereen natuurlijk een rare periode geweest, maar het heeft mij de kans gegeven om te ontdekken wie ik echt ben”, schrijft Prokop op zijn twitteraccount. „Ik ben er trots op dat ik iedereen vandaag kan vertellen dat ik homoseksueel ben.”

„Van jongs af aan heb ik al gedroomd om een speler in de NHL (de Amerikaanse ijshockeycompetitie, red.) te zijn, en nu ik ook kan uiten wie ik werkelijk ben helpt dat me om mijn dromen te gaan waar maken. Zonder de steun van mijn familie, vrienden en managers had ik dit niet kunnen doen. Hopelijk kan ik het voorbeeld voor anderen zijn dat er ook homoseksuelen welkom zijn in de ijshockeywereld.”

Prokop geeft ook aan blij te zijn met zijn voorgangers. „Ik mag misschien net nieuw zijn, maar een aantal andere sporters hebben de weg voor mij en anderen geplaveid zodat ik me goed genoeg voel om mijn ware aard kenbaar te maken. Dit is slechts het begin van mijn verhaal, en ik ben benieuwd wat de wereld en de sport voor mij in petto hebben in mijn verdere leven.”

De coming-out van Prokop leverde hem duizenden positieve reacties onder zijn post op. Ook onder meer de voorzitter van de Amerikaanse ijshockeybond en die van zijn club lieten via een verklaring op Twitter te weten rotsvast achter Prokop te staan.