Heemskerk wint zilver op 200 vrij

De Nederlandse zwemster eindigde maandag in de finale in Glasgow als tweede. Bij het vorige EK in 2016 pakte Heemskerk ook zilver en in 2014 eindigde ze als derde.

Heemskerk kon wel leven met de tweede plaats. „Bij de vorige EK verloor ik op 4 honderdsten van een seconde het goud, nu win ik op enkele honderdsten het zilver”, aldus de 30-jarige zwemster tegen de NOS. „Ik wist wel dat het tussen ons zou gaan. En de Russen komen in de finale altijd als een duveltje uit een doosje. Dus het ging wel zoals ik verwacht had. Ik heb een goed raceplan uitgevoerd en mijn zilveren medaille verdedigd.”

De titel ging naar de Française Charlotte Bonnet, die de gehele race voorop lag. Bonnet klokte 1.54,95. Heemskerk kwam tot een tijd van 1.56,72 en bleef daarmee Anastasia Goesjenkova uit Rusland net voor: 1.56,77.