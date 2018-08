Voetbalbond Kameroen bevestigt: Seedorf bondscoach

De voetbalbond van het Afrikaanse land heeft dat maandag via de officiële kanalen bevestigd. Samen met assistent Patrick Kluivert begeleidt Seedorf de nationale ploeg van Kameroen tijdens de Afrika Cup van 2019.

Zaterdag maakte Pierre Ismael Bidoung Mpkatt, de minister van Sport in Kameroen, al melding van de naderende komst van de twee voormalig Oranje-internationals. Seedorf bevestigde zondagavond aan Telesport dat de deal ’bijna rond’ was. Nu heeft de voetbalbond van Kameroen de komst van het tweetal officieel bevestigd.

Één keer tegenstander

Seedorf speelde in zijn loopbaan één keer als international tegen Kameroen. Tijdens een vriendschappelijk duel in de aanloop naar het WK van 1998 kwam Oranje niet verder dan 0-0. Ook voor Kluivert, die in hetzelfde duel in actie kwam, was het zijn enige treffen met Kameroen namens Oranje.

Clarence Seedorf (staand, tweede van links) en Patrick Kluivert (rechts naast hem) voor hun gezamenlijke, eenmalige treffen met Kameroen op 27 mei 1998. Ⓒ Hollandse Hoogte