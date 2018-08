Goud voor Hoogland op EK sprint

De 25-jarige baanwielrenner uit Nijverdal was in de strijd om goud veel te sterk voor de Duitser Stefan Bötticher. Het is de tweede individuele Europese titel voor Hoogland op de sprint. In 2015, het jaar van zijn doorbraak, werd hij ook Europees kampioen op dat onderdeel.

Hoogland deelde in de eerste heat een mentale dreun uit aan zijn Duitse tegenstander. Hij reed zo weg uit het wiel van Bötticher en pakte een groot gat. Met een flinke voorsprong kwam Hoogland over de streep. Bötticher, wereldkampioen in 2013, wilde het in de tweede race anders doen maar kon maar niet op kop komen.

Hoogland hield de Duitser achter zich en toonde zijn suprematie.